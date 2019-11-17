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وزير الداخلية الإيراني يوجه تحذيرًا قويًا للمتظاهرين

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وجه وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني تحذيرًا للمحتجين في إيران، قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولوية.
وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ أمس الجمعة، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
وتجددت الاحتجاجات صباح اليوم السبت، ونقلت وكالة "إيرنا" أن "مظاهرات خرجت في مدن إيرانية احتجاجًا على رفع أسعار البنزين، من بينها الأهواز، ومدينة سيرجان، ومحافظة بوشهر، ومدينة مشهد".

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