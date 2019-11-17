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جريشة: "أنا أخر واحد ممكن يشتكي جمال الغندور"

الرياضة

جهاد جريشة
جهاد جريشة

المصريون ـ متابعات

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قال الحكم الدولي جهاد جريشة، إنه لن يشتكي أو يتحدث عن القائمة الدولية للحكام.
وأضاف جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تحدث مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه طلب منه دعم اتحاد كرة القدم في الفترة المقبلة للترشح للمشاركة في قائمة حكام كأس العالم.
وكشف جهاد جريشة، أنه لم يقوم بشكوى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري الكرة القدم بشأن القائمة الدولية للحكام.
وأشار الحكم الدولي جهاد جريشة إلى أن هاني أبو ريدة الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم وقف بجانبه لإلغاء قرار الإيقاف الذي تعرض له مؤخرا لمدة 6 أشهر.


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