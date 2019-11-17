إلهام شاهين: هيثم أحمد زكي مات لسبب آخر غير المعلن بالإعلام

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فتحت الفنانة إلهام شاهين بابا لا ينتهي من الجدل بعد تأكيدها أن الفنان هيثم أحمد زكي توفي لسبب آخر تماما غير ذلك المعلن بوسائل الإعلام وهو إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقالت "إلهام" في تصريحات متلفزة: "كان من الممكن إنقاذ هيثم في حال ذهب إلى المستشفى بدلا من الصيدلية .. الأعراض التي كانت عنده تنذر بشيء خطير".

وأضافت: "سألت طبيب مقرب مني وقال لي إن الأعراض التي شعر بها هيثم أحمد زكي قبل وفاته كانت أعراض ذبحة صدرية بلا شك في ذلك وأنه لا يجوز معها الحقن المسكنة التي أخذ هيثم أحدها في الصيدلية لأنها تسبب مضاعفات وتؤدي لتدهور الحالة بسرعة شديدة ".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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