» أكبر نجمين بالزمالك ينتقلان إلى الأهلي يناير المقبل

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الزمالك

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قرب انتقال أكبر نجمين بالزمالك إلى أهلي جدة السعودي.

وقال "زكي" في برنامجه إن أهلي جدة بقيادة كريستيان جروس يريد طارق حامد ومحمود علاء نجما الزمالك.

وأضاف: "المفاوضات متقدمة بين إدارة الأهلي السعودي واللاعبين .. لكن السؤال : هل ستقبل  إدارة الأهلي السعودي التفاوض مع إدارة الزمالك بعد تصريحات رئيس الزمالك عن قيام جروس بالهبوط بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية".

وتابع: "قد يكون هناك خيار أفضل وهو توسيط اللاعبين لتخليص أنفسهم من الزمالك أو معرفة المقابل المادي المطلوب لتقوم إدارة الأهلي السعودي بتحويله بشيك دون الدخول في مفاوضات مع إدارة الزمالك".

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