» أكبر نجمين بالزمالك ينتقلان إلى الأهلي يناير المقبل

17 نوفمبر 2019 - 08:02 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قرب انتقال أكبر نجمين بالزمالك إلى أهلي جدة السعودي.



وقال "زكي" في برنامجه إن أهلي جدة بقيادة كريستيان جروس يريد طارق حامد ومحمود علاء نجما الزمالك.



وأضاف: "المفاوضات متقدمة بين إدارة الأهلي السعودي واللاعبين .. لكن السؤال : هل ستقبل إدارة الأهلي السعودي التفاوض مع إدارة الزمالك بعد تصريحات رئيس الزمالك عن قيام جروس بالهبوط بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية".



وتابع: "قد يكون هناك خيار أفضل وهو توسيط اللاعبين لتخليص أنفسهم من الزمالك أو معرفة المقابل المادي المطلوب لتقوم إدارة الأهلي السعودي بتحويله بشيك دون الدخول في مفاوضات مع إدارة الزمالك".



