» قصة الحلم الذي تنبأ بوفاة الفنان يونس شلبي

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يونس شلبي

كشفت سيدة عبد الحميد - أرملة الفنان يونس شلبي - عن قصة مؤلمة حدثت إبان وفاة زوجها الفنان الراحل .

وقالت في لقاء مع قناة "النهار" : "قبل وفاته بـ25 يوما سافرت إلى سيناء لتقديم أوراق نجلي في إحدى الجامعات هناك .. وأثناء نومي رأيت حلما أنني أكتب نعي زوجي فظللت أبكي وأطلب من المحيطين بي العودة لمنزلي لأن زوجي بحاجة لي".

وأضافت: "رجعت إلى المنزل بوجدت علامات المرض عليه وتم نقله في المستشفى ليدخل في غيبوبة لمدة 17 يوما بعدها توفي".

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