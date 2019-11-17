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ابنة فنانة شهيرة تصدم متابعيها: عايزة أتجوز

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أصالة وابنتها
أصالة وابنتها

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دبي

شام الذهبي

ذا انسايدر

صدمت ابنة الفنانة السورية، أصالة، شام الذهبي، متابعيها، بتصريحاتها حول رغبتها الشديدة في الارتباط مرة أخرى، حيث تعرضت لموقف محرج خلال حوارها ببرنامج "ذا انسايدر" على تليفزيون دبي، حيث سألها شقيقها الأصغر عن إمكانية زواجها مستقبلاً.

في المقابل، اندهشت "شام" من سؤال أخيها، وضحكت للغاية، وعندما لم تجد مفرًا من الإجابة، أكدت أنها تتمنى الزواج بالتأكيد لكن لم يتقدم أحد للزواج بها.

وردت على السؤال قائلة: "إن شالله يارب اتجوز، نفسي كتير اتجوز واعمل عيلة حلوة وأجيب ولاد، بس معرفش ما حدا اتقدملي هي دي المشكلة، أما حدا يتقدملي هقولكم".

جدير بالذكر، أن شام الذهبي أعلنت العام الماضي انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، لتعلن خبر طلاقها، في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستجرام".


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