رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ ميسي

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه، بنشر مقطع فيديو برفقة اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وذلك أثناء تواجده بالرياض لإقامة مباراة ودية مع منتخب البرازيل.

وتحدث تركي آل الشيخ بالإنجليزية، معربًا عن سعادته بزيارة منتخب الأرجنتين إلى منزله، خاصة ميسي للمرة الثانية على هامش تواجده في المملكة للمشاركة في موسم الرياض.

وكان ميسي قد نشر على حسابه بموقع إنستجرام، قائلاً: "أتطلع بالعودة إلى الرياض مرة أخرى، الأجواء كانت رائعة، شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على هذا المساء العظيم" .