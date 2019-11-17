مظهر شاهين لـ"الليثي": ضيفك عليه جن

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عاتب الشيخ الدكتور مظهر شاهين، أحد علماء الأزهر الشريف، الإعلامي عمرو الليثي على ظهور الشاب المعروف بـ"الساحر عزام" معه أكثر من مرة في برنامجه "واحد من الناس" .

وقال "شاهين" خلال ظهوره ضيفًا مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلا: "اللي حصل من "عزام" ده قدام المشاهدين والناس في الأستوديو هو سحر مش خفة يد، معقبًا: "ضيفك عليه جن بيخدم عليه يا أستاذ عمرو".

وتابع "شاهين": "الحركات والألعاب اللي عملها عزام، لا يمكن تكون خفة يد، مالهاش غير تفسير واحد، هو أنها أعمال سحر، وفيه جن هو اللى ساعده على كدة".

 وواصل حديثه: "الجن ظهر على هيئة فلوس جوه البطاطس، والدليل على كدة أنهم لما حرقوا الفلوس، ولعت بسرعة شديدة على عكس ما يحدث في الطبيعة.. والجن هو اللى شاف اللى كتبه الدكتور عمرو وراح قاله لعزام".


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