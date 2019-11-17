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أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك

صحة وتغذية

الإمساك
الإمساك

علا خطاب

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أرجع الأطباء أسباب معاناة البعض من الإمساك وتقلصات المعدة الدائم، إلى تناولهم بعض الأطعمة التي تسبب ذلك، أبرزها اللحوم والألبان.

أبرز الأطعمة التي تسبب الإمساك:

اللحوم الحمراء، وذلك نظرًا لصعوبة هضمها، فضلاً عن احتوائها على نسبة حديد مرتفعة ما يسبب الإمساك.

 الأرز الأبيض: لخلوه من قشرته وبالتالي هو لا يحتوي على ألياف غذائية تسهل الهضم.

الشيكولاتة: نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكافيين ما يصعب الهضم.

 الألبان ومنتجاتها: لزيادة نسبة اللاكتوز المسبب لمشكلات القولون والانتفاخ.

 الخبز الأبيض: من أكثر الأطعمة المسببة للإمساك لخلوه من أي ألياف على الدقيق الأبيض المكرر.


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