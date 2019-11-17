احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى

17 نوفمبر 2019 - 01:16 م

حذرت دراسات حديثة من الأخطار التي قد يتعرض لها الإنسان بسبب إصابته بمرض التهاب الأعصاب الذي يصيب الأعصاب الطرفية بالوخذ والتنميل، دون الكشف عن أسبابه وعلاجه، ومن أخطر الأمراض التي تنتج عنه الشلل في حواس الجسم مثل السمع والحركة والإحساس والهزال الشديد الذي يؤدي إلي تكسير العظام.

وأضاف دكتور جراحة المخ والأعصاب مؤمن المأمون في تصريحات صحفية لجريدة السياسة الكويتية أن أهم أسبابه الظاهرية الصدمات الجسدية، والحوادث مثل والإصابات الكيماوية بمركبات مضرة مثل الرصاص والزرنيخ، أو العدوى مثل الجزام وشلل الأطفال.

وعن أعراضه أشار إليها بأن المريض يشعر بالدوار وعدم التركيز والتعرق وفقدان الإحساس بالألم والإمساك، ووجع بالمثانة وضمور تدريجي للعضلات.

وعن الوقاية منه أكد دكتور جراحة الأعصاب أن ممارسة الرياضة والتخلص من الدهون سريعًا والخضوع لبرنامج غذائي قائم علي الألياف يساعد على تجنبه.