الوفد ينهى خصومة ثأرية في الجيزة

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الدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف
الدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف

أمينة عبد العال

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تمكن النائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربى، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو مجلس النواب، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العم من عائلة أبو عريضة بمركز الصف وإتمام الصلح بين الطرفين بتقديم كفنين وذبيحتين، فى حضور ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وحشد شعبى يبلغ الـ3 آلاف شخص من أهالى جنوب الجيزة.

وقد حضر الجلسة كل من اللواء عماد حمدى مساعد مدير أمن الجيزة، واللواء محمود شوقى مساعد مدير أمن الجيزة ومن أعضاء مجلس النواب النائب عصام إدريس، النائب رشدى همام، واللواء النائب هاني أباظة، الناىب فواد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، الناىب محمد مدينة، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقد قام أهالى الجانى من بيت سليمان أبو عريضة بحمل كفنين وذبيحتين وتقديمهم لأبناء عمومتهم من بيت إبراهيم أبو عريضة طالبين منهم العفو والتسامح وسط تهليل وتكبير من الحاضرين ثم احتضن بعضهم البعض.

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