وهدان لـ"وزير الصناعة": "لو مش عارف تبقى خيبة"

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نشبت مشادة كلامية حادة بين عمرو نصار وزير الصناعة وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، خلال مناقشة طلب إحاطة تقدم به "وهدان"، حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية.

وسأل سليمان وهدان، الوزير قائلاً: "هل تعلم أن البورسلين والسيراميك مستوردها شخص واحد في مصر وهو غير مصري؟".

من جانبه رد وزير الصناعة، قائلاً: "لا أعرف"، ليقابله رد سليمان وهدان: "إن كنت مش عارف تبقى خيبة"، متابعًا: "إن كان الكلام مش عجبك اتفضل مع السلامة".

ومن جهته انسحب على الفور وزير الصناعة من البرلمان غاضبًا دون تعليق علي حديث وكيل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن التوزيع غير العادل للأراضي الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.

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