أحمد موسى يوجه الشكر لـ"وزير الداخلية"

17 نوفمبر 2019 - 02:33 م

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة شكر لوزير الداخلية، لاستجابته لاستغاثة المواطن عمار البيلي الذي تعرض لحادث في الإسكندرية، علاجه في مستشفى الشرطة.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وزير الداخلية استجاب لمطلب البرنامج أول ما عرضنا فيديو المصاب عمار البيلي ونقله لمستشفى الشرطة، بقوله شكرا يا معالي الوزير تعبتك معايا".

وتابع: "أنه تم نقل الشاب إلى مستشفى الشرطة عبر فريق طبي؛ لإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية".

وأكد موسى أن ما تلقاه الشاب من سرعة استجابة يعبر عن حق الإنسان الحقيقي، موجهًا الشكر لوزير الداخلية".