ميراث "هيثم أحمد زكي" يثير أزمة مجددًا

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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي

علي محمود

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وفاة هيثم زكي

ميراث هيثم أحمد زكي

أسرة هيثم أحمد زكي

اشتعل الصراع مؤخرًا على ميراث هيثم أحمد زكي، بين أفراد أسرته، الذين زعم البعض أنهم لم يظهروا بعد وفاته لتسلم جثته، ما أثار أزمة جديدة على صفحات التواصل الاجتماعي، التي زعمت وجود صراع بين أسرته على ميراثه.

وتداول رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، فنشرت إحدى الصفحات خبرًا عن وجود صراع بين أسرته على ميراثه، زاعمة أن الراحل كتب وصيته بأنه تبرع بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام.

وزعمت إحدى الصفحات أن عمات الراحل حاولن اقتحام شقته، ونفى النقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ما تم تداوله.

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