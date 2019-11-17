«بوندو» حكمًا لمباراة النجم والأهلي

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كشفت تقارير صحفية تونسية، عن حكم مباراة النجم الساحلي التونسي والاهلي المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر تعيين البوتسوانى جوشوا بوندو لإدارة مباراة النجم الساحلى التونسى وضيفه الأهلي المصرى.

ووضع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، فى وقت سابق، مسئولى النجم الساحلى التونسى فى ورطة جديدة قبل مواجهة الأهلى يوم 29 نوفمبر الجارى.

وفى الوقت الذى رفض فيه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، طلب النجم الساحلى تأجيل مباراة الأهلى لمدة 24 ساعة، أثار الاتحاد القارى الغموض حول الملعب المستضيف للمباراة، بعدم اعتماده لملعب المباراة فى خطابه المرسل للنادى التونسى.

وكانت تقارير صحفية تونسية ذكرت، فى وقت سابق، أن نادى النجم الساحلى استقر على ملعب "رادس" لاستضافة مباراة الأهلى بدلاً من ملعبه بمدينة "سوسة" الذى يخضع حالياً لإصلاحات، إلا أن عدم اعتماد "الكاف" لملعب المباراة وضع مسئولى النادى الملقب بـ"جوهرة الساحل" فى مأزق مع بدء العد التنازلى لإقامة المباراة.

ورفض مسئولو ملعب "مصطفى بن جنات" بمدينة "المنستير" استضافة مباراة النجم الساحلى والأهلى، حيث اشترط مسئولوه إقامة اللقاء بدون حضور الجماهير، فى حين لم يحصل ملعب "الأمل الرياضي" على اعتماد "الكاف" لاستضافة المباريات القارية، ليبقى أمام النجم الساحلى خياران لا ثالث لهما، وهما ملعب "الطيب المهيري" بمدينة "صفاقس"، وملعب رادس وكلاهما يقع على نفس المسافة من مدينة "سوسة".

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