روسيا تعرض "مي 38 " على "محمد بن زايد"

17 نوفمبر 2019 - 04:47 م

اطلع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الإمكانيات التي تتمتع بها مروحية "مي-38" متعددة المهمات الروسية.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بأن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، نظم جولة لـ"بن زايد" داخل مروحية روسية جديدة من طراز "مي-38" خلال "معرض دبي للطيران 2019".

ونشرت الوكالة صورًا توثق عرض المروحية على ولي عهد أبو ظبي، مشيرة إلى أن "الزملاء العرب قدروا عاليًا مستوى تجهيزات صالون المروحية".

وأجرى مانتوروف وابن زايد، على هامش فعاليات "معرض دبي للطيران 2019"، محادثات بحثا فيها، حسب الوزارة، "دائرة واسعة من جوانب التعاون في مجال الطيران المدني"، إضافة إلى إعداد اتفاق ثنائي بين البلدين في مجال إصدار الشهادات للطائرات لتعزيز المشاريع المشتركة في مجال صناعة الطيران، وكذلك التعاون في مجال التكنولوجيا والمعدات الصناعية في قطاع النفط والغاز".