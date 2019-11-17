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مدافع إنجلترا السابق: «تريزيجيه» يسير على الطريق الصحيح

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

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المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

تيرى

أبدى الإنجليزي جون تيرى، مدافع منتخب إنجلترا وتشيلسي السابق والمدرب المساعد الحالي بنادي أستون فيلا، إعجابه الكبير بقدرات وإمكانيات محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة مع النادي.

وقال «تيرى»، فى حوار مع صحيفة «الاتحاد» الإماراتية: «تريزيجيه يسير على الطريق الصحيح، ما حققه اللاعب حتى الآن يعود لامتلاكه الذهنية المناسبة، تعجبنى طريقة تفكيره وتركيزه، وأتوقع أن يخطف النجومية قريبًا، وإن كنت أتمنى أن يستمر فى صفوف أستون فيلا، نظرًا للحماس والروح التى يمتلكها، والجهد الكبير الذى يقدمه فى المباريات والتدريبات».

وأضاف قائد تشيلسى السابق: «الحماس الذي يمتلكه تريزيجيه يحتاج منه للتركيز فى ترجمة الفرص أمام المرمى، لكنه تحسن فى هذا الجانب، وهو ما جعله يسجل الأهداف فى آخر مباراتين بالدوري، مع مرور الوقت فإنه سيواصل هذا الأداء القوي».

في سياق متصل أشاد النجم الإنجليزي السابق بأداء أستون فيلا حتى الآن في الدوري، حيث قال: «مسيرة أستون فيلا هذا الموسم جيدة نسبيًا بالنظر للبداية التى حققها الفريق، حيث تخلص من سوء الطالع بالنتائج التى لم تواكب أداءه، كما أن الفريق قادر على التطور فى المرحلة المقبلة من الموسم».

كما أشاد بالطفرة التي أحدثها زميله السابق فرانك لامبارد رفقة فريق تشيلسي، قائلًا: «لامبارد قدم نتائج ومستويات جيدة للغاية، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو دوري أبطال أوروبا، كما تجاوز عقبة صعبة في ظل عدم إبرام تعاقدات هذا الصيف».

وتابع: «السر الحقيقي في نجاحه هو متابعته الجيدة لقطاع الشباب، حيث تراه يحضر مباريات فريق تحت 23 أو 19 عامًا في النادي، وهذا يمنحه القدرة على أن يكون قريباً من اللاعبين الصاعدين، إلى جانب أن تشيلسي أثبت أن الأكاديمية عملت بشكل صحيح على مدار السنوات الماضية، حيث لا أذكر وجود لاعبين قدموا من الأكاديمية منذ انضممت للفريق الأول في 2001، وحالياً المعادلة تغيرت وهي تمنح الكثير من الأمل والتفاؤل بالمستقبل».

جدير بالذكر أن تريزيجيه سجل هدفًا في خسارة أستون فيلا أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، ويعتبر هذا الهدف هو الثاني على التوالي لتريزيجيه في النسخة الحالية من المسابقة، بعدما هز شباك ليفربول في الجولة قبل الأخيرة فى مباراة خسرها أستون فيلا بهدفين مقابل هدف أيضا.

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