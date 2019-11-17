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إحياء الذكرى الـ50 لإنشاء مسجد بأستراليا

عرب وعالم

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مسجد

استراليا

ملبورن

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم الأحد، احتشاد آلاف المسلمين، من أجل إحياء الذكرى السنوية الـ50 لافتتاح أول مسجد بالمدينة.

وقبل 50 عاما، قام مسلمون أستراليون من أصول ألبانية بتحويل بناء فارغ في مولبورن إلى مسجد حمل اسم "المسجد الألباني".

وشارك في الفعالية التي نظمها "الاتحاد الإسلامي الألباني الأسترالي"، ممثلون عن أحزاب سياسية، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، ومسؤولو شرطة، وأستراليون من أتباع ديانات أخرى.

وأعرب رئيس الاتحاد الإسلامي الألباني الأسترالي، أوريم بالاّ، عن سعادته إزاء المشاركة الواسعة في الفعالية.

وأشار بالّا إلى مشاركة قرابة 3 آلاف شخص في الفعالية، مبينا أنهم افتتحوا داخل المسجد معرضا يسرد تاريخ المسجد على مر السنوات الـ50 الماضية.

وأوضح أن الفعالية تضمنت أيضا تخصيص أماكن خاصة للأطفال، توجد فيها حيوانات أليفة، إلى جانب وجود مسابقة لصنع حلوى البقلاوة.

ولفت إلى مشاركة أشخاص من ديانات وعقائد مختلفة في الفعالية التي قال إنها مفتوحة لجميع فئات المجتمع.

من جهته، أعرب المسلم الإريتيري، نجاد فايد، عن سروره إزاء رؤية المسجد وقد شكّل فرصة لاجتماع فئات المجتمع المختلفة.

وشهدت الفعالية إقامة أنشطة خاصة بالأطفال، ومسابقات للحيوانات الأليفة، وحفلات رقص شعبي.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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