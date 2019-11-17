السفير الأمريكي الجديد يقدم أوراقه للخارجية

17 نوفمبر 2019 - 06:14 م

تسلمت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد لدى القاهرة، جوناثان كوهين.

ومن المقرر أن يتم تسليم الأوراق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى السفير جوناثان كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر قبل يومين.

وشغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن عمل في منصب نائب مندوب أمريكا إلى الأمم المتحدة.

كما شغل كوهين سابقا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، بالإضافة إلى أنه كان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

وعمل السفير الأمريكي الجديد، أيضا، في منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشؤون السياسية هناك، كما خدم في منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص وكمستشار للشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا