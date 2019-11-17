البرتغال يتأهل إلى «يورو 2020» بعد الفوز على لوكسمبورج

17 نوفمبر 2019 - 06:47 م

تأهل منتخب البرتغال إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما الفوز على لوكسمبورج، بهدفين دون رد، اليوم الأحد في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بترتيب المجموعة، متأخرا بفارق نقطتين عن منتخب أوكرانيا (المتصدر)، الذي حجز بطاقة الترشح الأولى عن تلك المجموعة في وقت سابق.

واحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، فيما تواجد منتخب لوكسمبورج في المركز الرابع بأربع نقاط، وقبع منتخب ليتوانيا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

وكان المنتخب البرتغالي بحاجة للفوز بأي نتيجة لنيل ورقة الترشح للبطولة التي توج بها في نسختها الماضية التي جرت بفرنسا قبل ثلاثة أعوام، دون النظر لنتيجة مباراة صربيا وأوكرانيا.

ورغم سوء حالة أرضية ملعب المباراة، ومحاولة منتخب لوكسمبورج تحقيق المفاجأة من خلال خطف نقطة التعادل على أقل تقدير، حسمت خبرة لاعبي منتخب البرتغال الأمور لصالحهم في النهاية، ليصبح المنتخب الملقب بـ(برازيل أوروبا) الفريق السابع عشر الذي يصعد لـ(يورو 2020).

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل للبرتغال في الدقيقة 39، فيما تكفل النجم كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليرفع عدد أهدافه في المباريات الدولية إلى 99 هدفا، ويبتعد بفارق 10 أهداف فقط عن معادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في العالم، والذي يحمله النجم الإيراني المعتزل علي دائي.

وفي العاصمة الصربية بلجراد، تعادل منتخب صربيا 2 / 2 مع ضيفه منتخب أوكرانيا.

وتقدم منتخب صربيا بهدف مبكر عن طريق دوشان تاديتش في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل منتخب أوكرانيا عن طريق رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 32.

وأعاد ألكسندر ميتروفيتش التقدم من جديد للمنتخب الصربي في الدقيقة 56، فيما أحرز آرتيم بييسيدين هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 90.