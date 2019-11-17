صدمة.. «حلا شيحة» تعلن وفاة «الزعيم»

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حلا شيحة والزعيم
حلا شيحة والزعيم

محمد فضل- متابعات

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عادل إمام

الزعيم

حلا شيحة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات عن وفاة الفنان الكبير عادل إمام، وما زاد هذه الشائعات انتشارًا تورط حساب يحمل اسم الفنانة حلا شيحة، في إعلان خبر الوفاة الذي صدم الجميع.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ماغنوم" هشام تحسين أن حساب الـ«فيسبوك» الذي روّج شائعة وفاة الفنان عادل إمام يحمل اسم الفنانة حلا شيحة، وتبين أنه من الحسابات التي تنتحل شخصية الفنانة.

وأوضح تحسين، الذي يشرف على إنتاج مسلسل "فالنتينو" من بطولة عادل إمام إنه سوف يقدّم دعوى قضائية ضد الحساب لاتخاذ العقوبات بحقه، خاصة وأنه كان الأول المروّج لشائعة وفاة الزعيم، وبعدها بدأت تتناقل على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وبين، أن الفنان بخير وصحة جيّدة، نافيًا أن يكون قد دخل المستشفى كما تم تداوله، لافتًا إلى أن تكرار إطلاق الشائعات حول وفاة عادل إمام أصبح مزعجًا له ولعائلته ولجمهوره، ولا بد من وضع حدّ لهذا الأمر، وعليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة هوية من يدير حسابًا يحمل اسم الفنانة حلا شيحة.

كما أكد، أن إمام لم يتوقف عن تصوير مشاهد مسلسل "فالنتينو" بل إن العمل شارف على الانتهاء لاسيما وأنه تم تصوير 85% من أحداثه كاملة، وتبقى الجزء البسيط من التصوير الذي سينتهي في الفترة القليلة المقبلة.


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