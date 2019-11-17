تعرف على حكم مباراة المنتخب الأوليمبى وجنوب إفريقيا

17 نوفمبر 2019 - 07:10 م

كلف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، السنغالي داوودا جوييه بإدارة مباراة المنتخب الاوليمبي وجنوب إفريقيا فى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة ويحتاج الفراعنة للقوز لضمان بطاقة التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وسبق أن أدار جوييه مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات وحسمها الفراعنة بنتيجة 3/2 في أقوى مباريات البطولة حتى الآن وقدم أداءً مميزًا.

وسيدير نصف النهائي الآخر بين كوت ديفوار وغانا طاقم تحكيم بقيادة الجزائري لحلو بن براهم، وتقام المباراة في الخامسة عصر الثلاثاء باستاد السلام.