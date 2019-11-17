» في إشارة لرحيل «صلاح».. ليفربول يستقر على ضم هذا اللاعب

17 نوفمبر 2019 - 07:29 م

ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن مسئولى ليفربول بصدد الدخول في مفاوضات مع جيدون سانشو، الجناح الأيمن لبروسيا دورتموند الألماني والمنتخب الإنجليزي للشباب.

وأوضح المصدر، أن سانشو الذي يبلغ 19 عامًا، مراقب من قبل العديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما سيجعل ليفربول يدخل على خط المفاوضات في أقرب وقت ممكن وتحديداً في يناير المقبل .

كما أشارت "مترو" كذلك إلى أن كلوب لا يريد أن يضيع فرصة التوقيع مع نجم دورتموند، الذي قرر بالفعل مغادرة الفريق بحلول نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد ذكرت أن العلاقة بين سانشو ودورتموند باتت متوترة، خصوصاً بعدما تعرض لما وصف بـ"الإهانة" في مباراته الأخيرة ، أمام بايرن ميونيخ، حيث تم استبداله في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن ليفربول قد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي نظراً لصعوبة إتمام الصفقة ، مشيرة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي قررت التركيز على استقدام سانشو .

ومن المرجح، أن تكلف صفقة التعاقد مع سانشو أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 130 مليون دولار).

ويقدم الدولي الإنجليزي الشاب، لاعب واتفورد ومان سيتي السابق، مستويات قوية في البونزليجا بصحبة دورتموند، وتمكن حتى الآن خلال 9 مباريات من إحراز 3 أهداف و صناعة 5 آخرين.