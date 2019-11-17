«صابرين» تفاجئ الجميع بصورة مثيرة دون حجاب

17 نوفمبر 2019 - 07:36 م

فاجأت الفنانة صابرين متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بقرار خلعها الحجاب، وقامت بنشر صورة لها لأول مرة بدون حجاب أو باروكة بشعرها بلون جديد.

ولم تعلق "صابرين" على موجة الجدل والتعليقات التي طالبتها بتوضيح موقفها، بأنها انضمت للفنانات اللاتي تخلين عن الحجاب، فيما هاجمها البعض، بينما شجعها البعض الآخر على قرارها.

وكانت "صابرين" قد ظهرت خلال الفترات الأخيرة وهي ترتدي "تيربون"، بديلًا عن الحجاب الذي اعتادت الظهور به منذ قرارها ارتداء الحجاب، كما تطور الأمر معها وأصبحت تظهر بعضًا من شعرها منه.

واعتادت "صابرين" خلال السنوات الماضية الاستعانة بالباروكة بدلًا من الحجاب، وذلك خلال تصوير أعمالها الفنية.