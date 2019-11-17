برلمانى: "بصرف على ابنى وهو مقدم شرطة"

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معاشات الشرطة

شهد مجلس النواب اليوم الأحد، عقد جلسة، لمناقشة مشروع تعديل معاشات ضباط وأفراد الشرطة.

وأثناء حديثه قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب،: "لسه بصرف على ابني.. بصرف عليه لحد دلوقتى على الرغم من  إنه مقدم شرطة".

وطالب النائب البرلماني، بمراجعة مرتبات ومعاشات رجال الشرطة.

جاء هذا في حين طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس النواب، بالانتهاء من القانون الكامل لمعاشات الشرطة.

وقال رئيس البرلمان: "نحن في حاجة لقانون الشرطة، المعاشات متدنية.. لابد من التنسيق مع المالية لأن القانون يحتاج اعتمادات مالية".

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