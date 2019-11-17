الاتفاق على ملء خزان سد النهضة في 7 سنوات

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ملء خزان سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن مفاوضات سد النهضة التي جرت على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أسفرت عن تقدم ملحوظ في الملف.

ونقلت صحيفة "السوداني" واسعة الانتشار بالسودان، عن الوزير الذي يقود وفد بلاده خلال الاجتماعات الفنية، قوله إنه تم التوافق على أن يتم ملء الخزان في فترة زمنية قد تصل إلى 7 سنوات.

وتابع، أن هذا سيتم وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي شارك فيها ممثلو الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، تطرقت إلى مسألة التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من مصر والسودان.

يشار إلى أن اجتماع أديس أبابا، جاء تفعيلًا لما تم التوافق عليه خلال المُباحثات التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري.


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