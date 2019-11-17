فى تصفيات أوروبا.. إنجلترا تدك شباك كوسوفو برباعية

17 نوفمبر 2019 - 09:06 م

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على كوسوفو، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من المجموعة الأولى، فى التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

سجل هدف منتخب إنجلترا فى شباك كوسوفو، هاري وينكس لاعب توتنهام، فى الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، أضاف نجم توتنهام هارى كين، هدف منتخب الأسود الثلاثة فى الدقيقة 79، ثم أحرز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ثالث أهداف الإنجليز، فى الدقيقة 83، واختتم النجم الشاب لفريق تشيلسي، ماسون مونت رباعية الأسود الثلاثة فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعزز منتخب الأسود الثلاثة، صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى فى التصفيات، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل منتخب كوسوفو المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وفقد فرصة التأهل بعد احتلال منتخب التشيك المركز الثانى برصيد 15 نقطة، وتأهله رفقة إنجلترا.

وكان منتخب إنجلترا، قد تأهل إلى نهائيات يورو 2020، التى سوف تقام الصيف المقبل فى 13 مدينة أوروبية، بعد فوزه الجولة الماضية على منتخب الجبل الأسود، بنتيجة 7 – 0.