مصاب جلل بالسعودية

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نجران

مصرع طالب

مصاب جلل

لقي طالب مصرعه، على يد زميله بمدينة نجران السعودية، في حادث وصفته الإدارة التعليمية في المنطقة بـ"المصاب الجلل".

جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة تعليم شروة، نعت فيه الطالب القتيل، بعد أن لقي مصرعه نتيجة طعنة تلقاها من أحد زملائه.

ونشرت الإدارة عبر "تويتر" بيانًا نعت فيه "أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة إثر مشاجرة مع زميله"، والتي وقعت بين الطالبين صباح اليوم الأحد.

وأشار البيان، إلى أن طالبين في المرحلة المتوسطة تشاجرا في فناء المدرسة، ونتج عن العراك بينهم أن طعن أحدهما الآخر، ليسقط الطالب قتيلا بعد إسعافه إلى المستفى، بحسب المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة، سالم بن علي الصيعري.

وأكد متحدث تعليم شروة، إلى أن الإدارة حريصة على "تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق والتي باشرت أعمالها".

ونوه، إلى أن إدارة التعليم "تشاطر أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل" معربة عن مواساتها وتعازيها الحارة لأسرة الطالب الفقيد وأسرة المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية وزملاء الطالب.

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