الزمالك يوضح موقفه من أزمة مهاجمه مع الوداد

17 نوفمبر 2019 - 09:45 م

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دعم مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق في أزمته مع الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بشكل مفاجئ.

وأضاف أمير مرتضى أن الاجتماع مع كاسونجو كان بهدف الاطمئنان عليه ومناقشة تطورات شكواه ضد النادي المغربي، وتأكيد مساندة النادي له، لأنه على ذمة النادي، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي أن يقف الزمالك معه وأن سياسة النادي هي عدم التخلي عن لاعبيه وقت الأزمات.

كما أشار المشرف العام على فريق الكرة إلى أن كاسونجو يخوض تدريبات خاصة بعيدا عن فريق الكرة تحت إشراف النادي من أجل الحفاظ على لياقته حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد أمير مرتضى أن الزمالك مستمر في دعم اللاعب لحين حسم مصيره في يناير سواء بانتقاله لنادٍ آخر أو الاستمرار في الزمالك، ويتوقف الأمر حتى قدوم فترة الانتقالات ومعرفة طلبات الجهاز الفني.