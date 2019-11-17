الدولار يتراجع أمام الجنيه والذهب يستقر اليوم الأحد

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سعر الذهب

الذهب اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، تراجعًا في سعر العملة الخضراء قدره قرشان.

وسجل سعر الدولار بنك البركة 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، مسجلًا تراجعًا بلغت قيمته قرشان.

جاء هذا في حين بلغ سعر الدولار 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

أما البنك الأهلي فسجل الدولار  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول سجل الدولار 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر العملة الأمريكية ببنك مصر، الدولار  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

أسعار الذهب

بدورها شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا حيث سجل عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا 659 جنيهًا للجرام الواحد.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 صعد ليسجل 559 جنيهًا للجرام

عيار 21 سجل 659 جنيهًا للجرام

عيار 24 سجل 758 جنيهًا للجرام

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