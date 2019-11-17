» المغرب.. اتحاد الكرة يهدد بإقالة طاقم المنتخب

17 نوفمبر 2019 - 10:00 م

هدد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، الأحد، بـ"إقالة طاقم المنتخب الوطني"، حال تحقيقه نتيجة سلبية في المباراة المقبلة مع منتخب بوروندي.



جاء ذلك في تصريح للقجع نقله موقع "360" المحلي (مقرب من دوائر القرار)، عقب التعادل مع المنتخب الموريتاني.



وأخبر لقجع أعضاء الطاقم التقني أنه "لا يمكن أن يقبل بظهور المنتخب الوطني بالمستوى الذي قدمه أمام المنتخب الموريتاني، ولن يقبل بأي نتيجة غير الفوز أمام بوروندي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا".



وشدد رئيس الاتحاد على "ضرورة العودة بالفوز من بوروندي، لإعادة الثقة إلى الجماهير المغربية، وتدارك نتيجة الجولة الأولى أمام موريتانيا".



وتعادل المنتخب المغربي، الجمعة، سلبيًا مع ضيفه الموريتاني في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون 2021.



وكان منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى قد فاز على بوروندي بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.

