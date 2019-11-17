لميس الحديدي تنهار بالبكاء على الهواء لهذا السبب

17 نوفمبر 2019 - 11:00 م

بكت الإعلامية لميس الحديدي، على الهواء، متأثرة بدموع سوزان عبد المجيد، والدة النقيب إسلام مشهور، شهيد عملية الواحات، وهي تتذكر اللحظات الأخيرة في حياة ابنها قبل استشهاده على أيدي الإرهابيين، حيث لفتت إلى أن نجلها كان أول شهيد في حادثة الواحات، وكان رجلًا بمعنى الكلمة.



وتابعت سوزان عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»: «ابني نطق الشهادة قبل رحيله وهو شهيد في الجنة، أقول لكل أم شهيد اصبري واحتسبي ابنك عند ربنا شهيد»، لافتة إلى أنها تشعر بالفخر بعد سماعها خبر معاقبة المتهم عبد الرحيم محمد المسماري بالإعدام.



قالت والدة النقيب إسلام مشهور: إنها تشعر بأن حق ابنها الشهيد عاد اليوم عقب حكم الجنايات العسكرية بمعاقبة المتهم عبد الرحيم محمد المسماري «ليبي الجنسية» حضوريًا بالإعدام شنقًا، لافتة إلى أنها سعدت وفرحت للغاية بعد سماعها هذا الخبر.



وتابعت: «أنها منذ عامين تبكي على فراق نجلها الشهيد؛ لأن شهداء الوطن رحلوا نتيجة إرهاب غادر وخائن» لافتة إلى أن الشهداء ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم.



وأكملت: «عايزة أقول للشهداء دمكم ما راحش هدر وحقكم بيرجع وهيرجع، وان شاء الله انتم مكرمين في الجنة، إنما الإرهابيين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم».

