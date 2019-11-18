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نتنياهو: تشكيل حكومة أقلية يعني احتفالات في طهران ورام الله وغزة

عرب وعالم

نتنياهو
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المصريون ووكالات

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ليبرمان: نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، رؤساء حزب (أزرق أبيض) بزعامة بني جانتس، المُكلف بتشكيل الحكومة، إلى نبذ فكرة تشكيل حكومة ضيقة بدعم من «القائمة المشتركة» الممثلة للفلسطينيين داخل إسرائيل.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عقده مع أقطاب ونشطاء في حزب «الليكود»، الذي يترأسه، ووصفه بالطارئ، إن «الاعتماد على النواب العرب يشكل خطرا سافرا على دولة إسرائيل، وتصدعا لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة»، بحسب وصفه.
ونقلت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية تصريحات نتنياهو، والتي قال فيها إن الفترة الحالية تشهد «نقطة انهيار في تاريخ الدولة، لأن زعماء كحول لافان، بيني غانتس، وغابي أشكنازي، يتفاوضون مع أعضاء الكنيست الذين يدعمون المنظمات الإرهابية ويريدون تدمير الدولة».
وقال نتنياهو: «إذا تم تشكيل حكومة الأقلية هذه، سيتم الاحتفال بها في طهران ورام الله وغزة. كما يتم الاحتفال به بعد كل هجوم».

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