» تعرف على عقوبة العروض الوهمية في البلاك فرايداي

18 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إجراءات الدولة لحماية المستهلك، وصون حقوقه، تتم من خلال استراتيجية كاملة لضبط الأسواق، مؤكدًا أن الجهاز أقر عقوبة تصل لـ2 مليون جنيه، على التجار والبائعين، نتيجة العروض الوهمية الخاصة بـ«البلاك فرايداي».



وأضاف «عبدالمعطي»، خلال مداخلة هاتفية، أن الجهاز استحدث خدمة سيارات الضبطية القضائية، والمتواجدة في الأسواق والمناطق التجارية، لضبط أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك.



وأوضح أن الجهاز استدعى كل الشركات، التي أعلنت عن عروضها لـ«البلاك فرايداي»، وتم عمل محضر إجراءات، بالتزامهم بالضوابط القانونية، المنظمة لتلك العروض.

