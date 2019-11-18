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تعرف على عقوبة العروض الوهمية في البلاك فرايداي

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رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي
رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي

المصريون ـ متابعات

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قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إجراءات الدولة لحماية المستهلك، وصون حقوقه، تتم من خلال استراتيجية كاملة لضبط الأسواق، مؤكدًا أن الجهاز أقر عقوبة تصل لـ2 مليون جنيه، على التجار والبائعين، نتيجة العروض الوهمية الخاصة بـ«البلاك فرايداي».
وأضاف «عبدالمعطي»، خلال مداخلة هاتفية، أن الجهاز استحدث خدمة سيارات الضبطية القضائية، والمتواجدة في الأسواق والمناطق التجارية، لضبط أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك.
وأوضح أن الجهاز استدعى كل الشركات، التي أعلنت عن عروضها لـ«البلاك فرايداي»، وتم عمل محضر إجراءات، بالتزامهم بالضوابط القانونية، المنظمة لتلك العروض.
وأكد «عبدالمعطي» أن الإجراءات تقضى بأن تكون تلك العروض حقيقية وليست وهمية، ويتم الإعلان فيها عن السعر قبل التخفيضات، والسعر أثناء التخفيضات بشكل واضح غير قابل للتأويل: «فيه عقوبات شديدة»، متابعًا: «سيتم عمل محاولات شراء من خلال بعض أفراد الجهاز غير المعروفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محل عنده ممارسة سلبية، أو مخالفات لما تم الاتفاق عليه».

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