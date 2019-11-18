إيران تقطع الإنترنت وتعتقل ألف متظاهر..وسقوط 27 قتيلا

18 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

دخلت التظاهرات الإيرانية، الأحد، يومها الثالث على التوالى، وخرج آلاف المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على قرار رفع أسعار البنزين الذي أعلنته طهران، مؤخراً، وأيده المرشد الأعلى الإيرانى، آية الله على خامنئى، أمس، في تحد واضح للمحتجين، ونفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة لم تخل من اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى، وسط انقطاع خدمة الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.



وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية، أمس، أن عدد المعتقلين ارتفع، خلال اليومين الماضيين، إلى 1000 شخص من إجمالى 87 ألفا و400 متظاهر خرجوا في 100 مدينة إيرانية.



وأضافت الوكالة أن تقريراً لجهة أمنية إيرانية كشف أن «حجم العنف والشغب وإتلاف الممتلكات العامة كان أوسع مقارنة باحتجاجات عام 2007، كما أن الخسائر المادية والبشرية أكبر، وكانت أكثر الخسائر في مدينة سيرجان حيث تم تنفيذ هجوم مسلح على مستودعات النفط والمراكز العسكرية»، مشيراً إلى أن عددا من الشرطة والمحتجين قتلوا في هذا الهجوم. وأعلنت المعارضة الإيرانية، أمس، سقوط 27 قتيلاً وإصابة العشرات في الاحتجاجات، وأضافت أن قوات الأمن تطلق النار تجاه رؤوس وصدور المحتجين، فيما ذكرت وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية، أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في إيران بناء على أمر من أمن الدولة.

