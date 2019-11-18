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تصريحات نارية لـ"صابرين" بعد خلعها الحجاب

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صابرين
صابرين

المصريون ـ متابعات

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قالت الفنانة صابرين، إن خلعها أو ارتدؤها الحجاب أمر شخصي بينها وبين الله، مضيفة: "يوم ما هنزل قبري هنزل لوحدي، ومحدش هيحاسبني غير ربنا، أنتم ليه حاسين أن ربنا هيمسكنا عشان حتى طرحة، ربنا رحمن رحيم".
وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، باكية: "هو حد شافني بصلي، ولا بزكي، ولا براعي الأيتام ولا لاء.. هو في إيه، أنا تعبت"، لافتة إلى أن أسرتها كان رأيها أنه طالما ستكون بهذا الوضع أكثر راحة فهو أمر يخصها.
وأشارت إلى أن خلعها للحجاب ليس بسبب الشغل، معقبة: "أنا مقلعتش عشان الشغل، أنا قلعته عشان نفسي، أنا شعرت في أوقات أني ممكن أكون بهين الحجاب، أنا حصل ليا قلق داخلي".


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