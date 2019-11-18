أول رد من مذيعة قناة النيل على اتهامها بالجمع بين زوجين

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رانيا الجبالي

ردت الإعلامية رانيا الجبالي على اتهامها من الممثل محمد غنيم الذي يزعم أنه زوجها ويتهمها بالزواج من شخص آخر معه.

وقالت رانيا إنها تتابع مع محاميها الخاص البلاغ الذي تقدمه به الممثل محمد غنيم يزعم فيه زواجها منه والجمع بين زوجين.

وأضافت في تصريحات صحفية أنها لا تعرف صاحب البلاغ بشكل شخصي وأنها ليست زوجة له وأنه يطاردها من حين لآخر ويطلب منها يالزواج لكنها ترفض.

واستدركت: "لن أترك حقوقي .. هذا الرجل يكبرني بـ20 سنة ولا يناسبني بأي حال من الأحوال .. وعندي كل الدلائل التي تثبت كذب حديثه وسأقدمها للجهات المختصة".

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