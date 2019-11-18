نجم الزمالك يكشف معلومة لا تصدق عن أبو تريكة

18 نوفمبر 2019 - 06:58 ص

روى علاء عبد الغني - نجم الزمالك السابق - تفاصيل ما دار بينه وبين لاعب الزمالك السابق أحمد غانم سلطان بعدما أحرز النجم محمد أبو تريكة هدفه القاتل في مرمى الزمالك في نهائي كأس مصر عام 2007.



وقال "عبد الغني" في تقرير مصور عبر قناة الأهلي: "وقت إحراز الهدف وجهت عتابا لزميلي أحمد غانم سلطان وقلت له (ليه مركزتش مع أبو تريكة) فقال لي (استنى نشوف المروحة اللي بيعملها في الاحتفال".



وفاز الأهلي على الزمالك ليلتها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



