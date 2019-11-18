» أبو تريكة يوقع نجم الزمالك في مأزق .. وهكذا رد بقوة

18 نوفمبر 2019 - 07:05 ص

رد أحمد غانم سلطان - الظهير الأيمن الأسبق لنادي الزمالك - على تصريحات زميله السابق بالفريق علاء عبد الغني بخصوص النجم محمد أبو تريكة.



بدأت الأزمة حين قال "عبد الغني" في تصريحات تلفزيونية إنه عاتب أحمد غانم سلطان على الهدف الذي أحرزه أبو تريكة في الزمالك في نهائي الكأس عام 2007 .. إلا أن "غانم سلطان" رد قائلا: "استنى بس نشوف المروحة اللي بيعملها أبو تريكة بعد الجون".



و قال أحمد غانم سلطان تعليقا على الواقعة: "هذه القصة لم تحدث .. وبصراحة لا تصدق".



وأضاف: "ليس من المعقول أن يحرز أبو تريكة فينا هدفا قاتلا كهذا ثم أقول لزميلي انتظر لنرى احتفاله".



وتابع: "لم يكن لي أي علاقة بالهدف من الأساس".



