» "جمعت بين زوجين" .. جريمة "دعاء" تهز الصعيد

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تعدد الأزواج

في واقعة هزت الصعيد بأكمله ، اعترفت سيدة تُدعى "دعاء" بالزواج من شخصين ، أحدهما عرفيا والآخر رسميا.

وتقدم "أ.م"  - والد الفتاة - ويبلغ من العمر 50 سنة ببلاغ إلى قسم شرطة القرنة بالأقصر يفيد فيه بتغيب ابنته "دعاء" - 21 سنة - عن المنزل بتاريخ 11 من الشهر الجاري.

وأشار الوالد إلى أن الفتانة خرجت مع خطيبها "أبو الحجاج" - 28 سنة - والذي كتب كتابه عليها لحضور حفل زفاف أحد الأقارب إلا أنها اختفت.

وحضرت "دعاء" إلى قسم الشرطة بعد البلاغ بـ3 أيام وبصحبتها "هشام" - 20 سنة - وأكدت أنه زوجها عرفيا وأنها لم تكن مخطوفة وأنها اختفت بسبب إقامتها معه بمنزل في القاهرة.

وقررت النيابة حبس الفتاة 15 يوما بتهمة تعدد الازواج.

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