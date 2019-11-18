» الأزهر ينظم لقاء توعية أسرية في السويس

18 نوفمبر 2019 - 10:00 ص

ينظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءه الجماهيري الثالث لبرنامج التوعية الأسرية في محافظة السويس، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بحضور اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس ومدير أمن المحافظة ولمستشار العسكري، في الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

كما يحضر الجلسة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي الأمين العام للمكتب الفني بقطاع المعاهد، والدكتور محمود الهواري عضو المكتب الفنّي لوكيل الأزهر الشريف وعدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الدين وممثلين عن الكنائس المصرية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن فعاليات اللقاء تستمر لمدة 4 أيام، وستعقد عدّة ندوات جماهيرية وشبابية تحت عنوان الأسرة المصرية.. ثقافة وتنشئة وبناء؛ دعمًا لاستقرار الأسرة وتعزيزًا لأواصر الترابط بين أفرادها،والتأكيد على دورها في بناء مجتمع آمن.