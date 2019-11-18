  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
الأمن السعودي (أرشيفية)

شاهد.. فيديو خطف شخص بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتحرك

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يزف بشرى بموافقة "بن سلمان"

الدولار

الدولار يتراجع مجددًا أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

السيارة

حادث مروع لمذيعة قناة النهار

هيثم أحمد زكي

الطب الشرعي يغير مجرى الأحداث في وفاة هيثم أحمد زكي

النجم محمد أبو تريكة

نجم الزمالك يكشف معلومة لا تصدق عن أبو تريكة

أرشيفية

أول رد من مذيعة قناة النيل على اتهامها بالجمع بين زوجين

الممثل محمد غنيم

بطل مسلسل الأسطورة يتهم مذيعة "النيل" بالجمع بين زوجين

صابرين

تصريحات نارية لـ"صابرين" بعد خلعها الحجاب

سد النهضة

سفير إثيوبيا بالقاهرة يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

واتساب يطلق ميزة جديدة وينافس فيس بوك

مال وأعمال

واتساب
واتساب

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع

#

«واتس آب» في طريقه للحل الأمثل

#

«باسم يوسف» يفاجئ الجميع بصورة عارية

#

جوجل يسمح بميزة ثورية في تطبيقات واتساب و ماسنجر

فيسبوك

واتساب

ميزة

يحرص تطبيق المراسلات الأشهر في العالم، "واتساب" على إصدار تحديثات جديدة باستمرار، لضمان راحة وإعجاب مستخدميه، لذلك سيطلق التطبيق قريبًا ميزة موجودة في تطبيق فيس بوك في الإصدار الجديد للتطبيقات على أجهزة Android و iOS .

فتطبيق فيس بوك يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول من أجهزة متعددة في نفس الوقت، وهي ميزة غير متاحة في تطبيق واتساب، ولكن في التحديث التجريبي الجديد للإصدار 2.19.120.20 سيختبر فكرة تعدد الأجهزة لحساب واحد.

وعندما يقوم مستخدم "واتساب" بتسجيل الدخول إلى جهاز آخر فكل ما يطلبه هو رمز التسجيل للتحقق من بيانات المستخدم عندما يسجل الدخول إلى أجهزة متعددة.

وتسمى هذه الميزة بـ واتساب متعدد المنصات لـ، والتي تتطلب عدة شروط أهمها أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت بشكل ثابت، ويحتاج المستخدم أن يظل هاتفه المثبت عليه الحساب الرئيسي أن يظل بجوار الأجهزة الأخرى التي تستخدم منها التطبيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواجه "الحدود" وديًا
» زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام بإطلالة "جريئة"
» حمدى فتحى يطير لألمانيا لإجراء غضروف الركبة
» الأزهر ينظم لقاء توعية أسرية في السويس
» سر بكاء "صابرين" بعد خلع الحجاب
» نجم الأهلي يحرج حسام البدري: مبيعرفش يدرب منتخبات
» "جمعت بين زوجين" .. جريمة "دعاء" تهز الصعيد
» بعد خلع "صابرين" الحجاب .. حلا شيحة تبكي بُحرقة
» أبو تريكة يوقع نجم الزمالك في مأزق .. وهكذا رد بقوة
» تعرف على عقوبة العروض الوهمية في البلاك فرايداي
» فنانة شهيرة تدعم صابرين بعد خلع الحجاب.. بهذه الطريقة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا