الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

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يحل المنتخب القومى ضيفا ثقيلا على نظيره جزر القمر، فى الثالثة عصر اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، وتذاع المباراة على قناة بن إن سبورتس 1 .

ويحتضن ملعب مالوزين اللقاء، الذى يقع فى مدينة مورونى عاصمة جزر القمر فى حضور 15 ألف مشجع.

وتعادل الفراعنة فى المباراة الأولى بنتيجة 1-1 فى المباراة التى أقيمت الخميس الماضى باستاد برج العرب، فيما نجح جزر القمر فى الفوز على توجو خارج الديار وتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.


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