  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:20 م
بحث متقدم
مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية كارولينا

قتلي وجرحي في إطلاق نار بـ"كاليفورنيا"

أمير الكويت

إقالات وحكومة جديدة.. أوامر ملكية تزلزل الكويت

وزير الصناعة

"أنت خايب".. تشعل النار بين وكيل البرلمان ووزير الصناعة

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جزر القمر

أمطار الكويت

الكويت.. مخاوف من تكرار كارثة 2018

منتخب مصر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر

واتساب

واتساب يطلق ميزة جديدة وينافس فيس بوك

الأمن السعودي (أرشيفية)

شاهد.. فيديو خطف شخص بالسعودية يثير ضجة والسلطات تتحرك

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يزف بشرى بموافقة "بن سلمان"

الدولار

الدولار يتراجع مجددًا أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

"أنت خايب".. تشعل النار بين وكيل البرلمان ووزير الصناعة

الحياة السياسية

وزير الصناعة
وزير الصناعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"مش محجبة".. تشعل النار بين طلاب دار العلوم جامعة القاهرة

#

تشعل النار في زوجها.. بحيلة صادمة

#

صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة

#

مفاجأة.. شقيقة منفذ إطلاق النار في أوهايو من بين ضحاياه

صابرين

الحجاب

عمرو أديب

ام بى سى مصر

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سر مغادرة وزير الصناعة مجلس النواب أمس عقب مشادة كلامية حادة وصلت لحد التجاوز بالألفاظ مع النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب

وقال "عامر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، النائب كان قدم طلب إحاطة يخص الوكلاء التجاريين، وقال لـ وزير الصناعة، أثناء الجلسة، إن المستورد للسيراميك شخص واحد غير مصري، سائلاً الوزير: "هل تعلم من هو؟".

وأضاف بأن الوزير قال: "لا أعرف ذلك"، فرد وكيل البرلمان: "دي تبقى خيبة"، فقال الوزير: "لا أنا مش خايب"، فرد الأخير: "لا تبقى خايب".

وتابع: "أن وكيل البرلمان قال لـ الوزير: "ولو مش عاجبك الكلام اتفضل قوم"، فخرج مسرعًا خلف الوزير، ومعه الكثير من النواب، والمتحدث باسم النواب، لتهدئة الوزير، واستضافوه في مكتبه، واعتذروا له، ولكنه في النهاية ذهب ولم يستكمل الجلسة، لأنه كان لديه موعد مع رئيس الوزراء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إقالات وحكومة جديدة.. أوامر ملكية تزلزل الكويت
» "الثقافة" تعلن عن شروط الاشتراك في مسابقة الصوت الذهبي
» وزيرة الثقافة تعتمد خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة
» "البيت الفني": إقبال الجمهور وراء عروض مسارح الدولة
» برلماني: 500 حافز مدرسي لرياض الأطفال وأولى ابتدائي
» من مطبخك.. وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض
» "عنيك فى عنينا" تبدأ في إجراء 100 عملية
» السياحة البلغارية تدعو لإقامة ليالٍ مصرية في «صوفيا»
» القضاء العراقي يأمر بالقبض على نائب في البرلمان
» سبب صادم وراء خلع "صابرين الحجاب"
» الزمالك يواجه "الحدود" وديًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا