"أنت خايب".. تشعل النار بين وكيل البرلمان ووزير الصناعة

18 نوفمبر 2019 - 11:07 ص

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سر مغادرة وزير الصناعة مجلس النواب أمس عقب مشادة كلامية حادة وصلت لحد التجاوز بالألفاظ مع النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب

وقال "عامر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، النائب كان قدم طلب إحاطة يخص الوكلاء التجاريين، وقال لـ وزير الصناعة، أثناء الجلسة، إن المستورد للسيراميك شخص واحد غير مصري، سائلاً الوزير: "هل تعلم من هو؟".

وأضاف بأن الوزير قال: "لا أعرف ذلك"، فرد وكيل البرلمان: "دي تبقى خيبة"، فقال الوزير: "لا أنا مش خايب"، فرد الأخير: "لا تبقى خايب".

وتابع: "أن وكيل البرلمان قال لـ الوزير: "ولو مش عاجبك الكلام اتفضل قوم"، فخرج مسرعًا خلف الوزير، ومعه الكثير من النواب، والمتحدث باسم النواب، لتهدئة الوزير، واستضافوه في مكتبه، واعتذروا له، ولكنه في النهاية ذهب ولم يستكمل الجلسة، لأنه كان لديه موعد مع رئيس الوزراء.