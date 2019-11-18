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سبب صادم وراء خلع "صابرين الحجاب"

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صابرين
صابرين

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صابرين

الحجاب

عمرو أديب

ام بى سى مصر

ردت الفنانة صابرين، على مهاجميها بعد خلعها الحجاب قائلة: "يوم ما هنزل قبري هنزل لوحدي، ومحدش هيحاسبني غير ربنا، أنتم ليه حاسين أن ربنا هيمسكنا عشان حتى طرحة، ربنا رحمن رحيم".

وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، باكية: "هو حد شافني بصلي، ولا بزكي، ولا براعي الأيتام ولا لأ.. هو في إيه، أنا تعبت".

وأكدت أن خلعها للحجاب ليس بسبب الشغل، معقبة: "أنا مقلعتش عشان الشغل، أنا قلعته عشان نفسي، أنا حسيت في أوقات أني بهين الحجاب ".

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