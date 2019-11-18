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4 قتلى فى إطلاق نار بكاليفورنيا

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قتلي في إطلاق نار في كاليفورنيا
قتلي في إطلاق نار في كاليفورنيا

متابعات - أمينة عبد العال

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إصابات فى حادث إطلاق نار بهولندا

أحمد زكي

نبيلة عبيد

صفعة

هيثم احمد زكي

أطلق مجهول النار على حوالي 35 شخصًا في حديقة منزل في فريزنو بوسط كاليفورنيا، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجلوس، يتابعون مباراة كرة قدم، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة بجروح.

وصرح مايكل ريد مساعد رئيس شرطة فريزنو في تصريحات صحفية بأنه تم قتل ثلاثة أشخاص في الموقع، وشخص رابع نقل للمستشفى في حالة حرجة ثم توفي متأثرًا بجروحه، مضيفًا أن القتلى الأربعة والجرحى الستة الذين تتم معالجتهم من إصابات "لا تهدد حياتهم" جميعًا رجال تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح بعد عدد المشاركين في عملية إطلاق النار، ولا يوجد "مؤشرات" على أن الحادث مرتبط بعصابات.

وقال أحد شهود العيان شوا فانج والذي يعيش قرب موقع الهجوم الأحد إن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال عدة أسابيع، مضيفًا لصحيفة فريزنو بي المحلية: "هذا يجعلني أشعر بعدم الأمان عند التجول في الخارج ليلاً".

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