التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جزر القمر

18 نوفمبر 2019 - 11:20 ص

استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب القومى، على تشكيل فريقه خلال مواجهة جزر القمر والمقرر لها الثالثة عصر اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

من المقرر أن يدفع البدري بالثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف، على حساب محمود علاء وعبد الله جمعة، كما تتجه النية لمشاركة حسام حسن لقيادة الهجوم، على أن يعود محمود عبد المنعم كهربا صانع الألعاب لمركز الجناح بعد أن شارك كرأس حربة صريح في لقاء كينيا الأخير.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد حجازي- رامي ربيعة –أيمن اشرف.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه- أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: حسام حسن