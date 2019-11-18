فنانة شهيرة: أحمد زكي كسر سناني بـ قلم

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تحل اليوم الإثنين الذكرى الـ70 لميلاد الفنان الراحل العبقري أحمد زكي فقد ولد في 18 نوفمبر عام 1949.

واشتهر الفنان الراحل بمصداقية تمثيله، وأدائه المبهر، حيث كان يتقمص الدور بمنتهي الصدق حتى أنه كان يعيش بالشخصية بعد انتهاء العمل، ومن ضمن إتقانه في التمثيل كان صفعه لزملائه.

وتروي الفنانة نبيلة عبيد، ذكرياتها مع النمر الأسود في فيلم "شارد سمك"، والتي وصفتها عبيد بالأشد حيث انتاب البلاتوه الخوف من ذلك المشهد القوى، فتحكي نجمة مصر الأولى "نبيلة عبيد": "كنا بنجهز للفيلم بكل حماس وكل واحد عايز يؤدي المشهد بنجاح"، بحسب "صدى البلد".

وأكملت عبيد في حوار لها عن حياة أحمد زكي، "سألته أنت هتضرب إزاي قالي مش عارف وفضلنا كتير موقفين التصوير، هو خايف يؤذيني بالقلم، وأنا خايفة من شدته"، أجريت بروفات لاختبار قوة الصفعة وجاءت الصفعة كما توقعت عبيد: "القلم كان شديد لدرجة إن أسناني نزفت دمًا".

وكان قد رحل نجل الفنان أحمد زكي، هيثم أحمد زكي، الشهر الماضي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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