» السياحة البلغارية تدعو لإقامة ليالٍ مصرية في «صوفيا»

18 نوفمبر 2019 - 11:25 ص

عقدت اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لقاءً موسعًا مع السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية التي تقوم بزيارة حالية لمصر على رأس وفد رفيع المستوي من دولة بلغاريا والتي تستمر خلال الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وعُقد هذا اللقاء تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو أحد عناصر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.. الشراكة بين مصر وبلغاريا لتحقيق تنمية سياحية مستدامة".

تم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة، وخاصة من خلال تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقعيها بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية في مايو الماضي للتعاون في مجال السياحة.

كما تناول اللقاء بحث سبل الترويج السياحي لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغاري بها، ودفع مزيد من التعاون بين القطاع الخاص بين البلدين في مجال السياحة.

وشارك في الحضور من الجانب المصري اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد على غنيم رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، والسيد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالإضافة إلى 6 من كبريات شركات السياحة المصرية التي تعمل في السوق البلغاري.

كما شارك في الحضور من الجانب البلغاري السفير البلغاري لدى مصر، والسيدة جالينا استويانوفا عمدة بلدة كازانلاك، وعدد من نواب البرلمان البلغاري والمستشار التجارى في السفارة البلغارية بالقاهرة، ووفد من القطاع الخاص البلغاري.

ومن جانبها استهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالترحيب بوزيرة السياحة البلغارية وبالوفد المرافق لها، مؤكدة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مصر بدولة بلغاريا، مؤكدة على أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الدولتين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية في البلدين، مشيرة إلى حرص الوزارة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع الدول والمؤسسات الدولية وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة إلي أن هناك زيارات سياسية هامة إلى مصر من دولة بلغاريا خلال العامين الماضيين على رأسها الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية بلغاريا رومن رداف إلى مصر في مارس الماضي؛ والتي استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة السياحة المصرية على أهمية هذا اللقاء في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقعيها فى مايو الماضي بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية للتعاون في مجال السياحة، لافتة إلى المناقشات واللقاءات التي ستتم خلال زيارة الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها كمنصة للحوار بين الجانبين المصري والبلغاري وتفعيل التعاون بينهما سواء على المستوى الحكومي او بين ممثلي القطاع الخاص، لافتة إلى أن القطاع الخاص يمثل 98 % من قطاع السياحة في مصر.

ومن جانبها أعربت السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية عن سعادتها بزيارة مصر، مقدمة الشكر للوزيرة على حفاوة الاستقبال، ومشيرة إلى أنه منذ تولى الدكتورة رانيا المشاط منصبها كوزيرة للسياحة كان هناك تعاونا مثمرا لتطوير ودعم التعاون المتبادل بين البلدين في مجال السياحة.

وأوضحت السيدة نيكولينا انجلكوفا أن هذا اللقاء يعتبر خطوة هامة نحو المستقبل بين البلدين لتعزيز التعاون وتنشيط السياحة ومعرفة المزيد عن المنتجات السياحية المختلفة.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة إقامة ليالى مصرية فى بلغاريا، وليالى بلغارية في مصر لاستعراض تاريخ وثقافة البلدين بما يساهم في زيادة التواصل والتدفق السياحى، ودعت الوزيرة البلغارية وزارة السياحة المصرية لإقامة الليالى المصرية في بلغاريا في فبراير المقبل.

وتحدثت عن أهمية قطاع السياحة في بلغاريا كمصدر رئيسى لدعم اقتصاد الدولة وخاصة منذ إنشاء وزارة منفصلة للسياحة في بلغاريا، مشيرة إلى السياحة في بلغاريا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية في أعداد السائحين.

وخلال اللقاء قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتورة رانيا المشاط علي الجهود التي تبذلها لتطوير قطاع السياحة وتغيير الصورة النمطية لمصر في الخارج، كما وجه الشكر للوزيرة على دعوته لحضور هذا اللقاء، متمنيا ان تشهد العلاقات المصرية البلغارية مزيدا من التعاون في مجال السياحة.

ودعي وزيرة السياحة البلغارية لزيارة مدينة شرم الشيخ وسانت كاترين، مقترحا إقامة توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية البلغارية، لافتا الي ان مدينة شرم الشيخ أقامت توأمة مع 15 مدينة سياحية حول العالم، ومن ناحيتهما رحبت وزيرتي السياحة المصرية والبلغارية بهذا المقترح.