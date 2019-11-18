» "عنيك فى عنينا" تبدأ في إجراء 100 عملية

18 نوفمبر 2019 - 11:28 ص

نظمت هذا الأسبوع مبادرة "عنيك فى عنينا" التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية وتحت رعاية مجلس الوزراء قافلتين طبيتين للكشف عن أمراض العيون بمحافظتي الغربية وقنا وبدأت في إجراء 100عملية عيون مختلفة لعدد 100 مواطن من أهالي قنا.

وقال الدكتور محمد زمزم مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية إن مبادرة عنيك فى عنينا نظمت قافلة طبية بالحجيرات بمحافظة قنا تم فيها توقيع الكشف على عيون 490 مواطنًا، وتوزيع 420 عبوة قطرات، وأخذ مقاييس 110 نظارة طبية، وتحويل 86 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

وأضاف زمزم أن المبادرة نظمت أيضًا قافلة طبية بقريه مسجد وصيف بمركز زفتى محافظة الغربية، بلغ عدد المستفيدين منها 647 حالة، وتم خلالها توزيع عدد 486 عبوة قطرات، وأخذ مقاييس 267 نظارة طبية، وتحويل 156 لإجراء عمليات عيون مختلفة.

ومن جهتها أوضحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذي لمبادرة عنيك فى عنينا، أن المبادرة بدأت أمس السبت في إجراء عدد 100 عملية عيون مختلفة لأهالى قنا بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في طب العيون في مصر، وأن المبادرة تقدم خدماتها بشكل كامل من توقيع الكشف وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تمامًا للمرضى.

وأكدت صبري أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر على مسببات العمى لما لذلك من أهمية كبرى في امكانية مواجهتها وهو ما يتم من خلال قوافلها الطبية التى تنفذها فى قرى ومراكز مصر مؤكده أن هناك تحسن كبير فى في مواجهة مشاكل الإبصار للحالات التى تم اكتشافها ضمن القوافل وعلاجها، كما أن المبادرة مستمرة فى تنفيذ هدفها الأساسى وهو القضاء على مسببات العمى بحلول عام 2020